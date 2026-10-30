उत्तराखंड में 'मेड इन चाइना' से कटेगा दिल्ली का टिकट, 1500 मशीनों का एक दिन का किराया 6.75 लाख

गोविंद बिष्ट, हल्द्वानी। दीपावली के नजदीक आने पर स्वदेशी-विदेशी की चर्चा जोर पकड़ने लगती हैं। नेतानगरी से चाइनीज उत्पादों के बहिष्कार के सुर और तेज हो जाते हैं।

बातों पर अमल का जिम्मा जनता पर छोड़ दिया जाता है, लेकिन त्योहार से ठीक पहले उत्तराखंड रोडवेज में परिचालकों को जो ई-टिकट मशीनें उपलब्ध कराई जा रही हैं। उसके पीछे साफ लिखा मेड इन चाइना, जिसे लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो चुका है।

सवाल के जवाब में परिवहन निगम के जीएम का कहना है कि पे-टीएम की तरफ से उपलब्ध कराई गई किराये की मशीनें भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) से सत्यापित हैं। इसलिए कोई दिक्कत नहीं। उत्तराखंड रोडवेज के बस बेड़े में 1200 से ज्यादा गाड़ियां हैं। एक दौर में परिचालकों को मैन्युअल तरीके से टिकट काटने पड़ते थे, लेकिन बाद में ई-टिकट मशीन ने इसकी जगह ले ली।

2022 में 1300 नई मशीनें विभाग में ली गई थीं, जिनमें से ज्यादातर खराब हो चुकी हैं। इसलिए प्रबंधन ने नई मशीनें लेने का निर्णय लिया। मुख्यालय के अनुसार हर डिपो में एक साथ सभी मशीनें बदली जाएंगी। सर्वे के बाद डेढ़ हजार मशीनें लेने का निर्णय लिया गया।

काठगोदाम डिपो में 140 और हल्द्वानी में 92 नई ई-टिकट मशीनें पहुंच भी चुकी हैं। दिल्ली, गुरुग्राम, जयपुर, लुधियाना, कानपुर, देहरादून से लेकर हर रूट पर इन्हीं का इस्तेमाल किया जाएगा। मशीन के पीछे पैक्स कंप्यूटर टेक्नोलाजी कंपनी लिमिटेड, मेड इन चाइना और शेनजेन शहर का नाम लिखा गया है। चीन के प्रमुख शहरों में शेनजेन भी शामिल है।

एक दिन का किराया 6.75 लाख रोडवेज ने डेढ़ हजार मशीनें मंगवाई हैं। नैनीताल, टनकपुर से लेकर देहरादून रीजन से जुड़े डिपो में ये पहुंचनी शुरू हो गई हैं। रोजाना 450 रुपये के हिसाब से किराया चुकाना होगा। इस हिसाब से एक दिन का किराया 6.75 लाख पहुंच रहा है।

परिवहन निगम के अनुसार ई-टिकट मशीन के माध्यम से आनलाइन भुगतान में कोई दिक्कत नहीं आएगी। पुरानी मशीनों में अक्सर यह समस्या खड़ी हो जाती थी। कई बार यात्रियों और परिचालकों के बीच विवाद भी देखने को मिल चुका है। मगर अब यह दिक्कत नहीं आएगी, जैसे ही आनलाइन पैसा रोडवेज के खाते में पहुंचेगा, टिकट मशीन से बाहर निकल जाएगा।