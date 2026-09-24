उत्तराखंड में 30 सितंबर तक पांच घंटे होगी बिजली कटौती, UPCL की ओर से शटडाउन का शेड्यूल जारी

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। ऊर्जा निगम की ओर से 33/11 केवी उपसंस्थान कालाढुंगी चौराहा से जुडे़ विभिन्न फीडरों में बुधवार से बिजली कटौती की जाएगी।

एचटी लाइन और केबल बदलने और लापिंग-चापिंग के कार्य के चलते अलग-अलग क्षेत्रों में सुबह 10 बजे से दोपहर तीन बजे तक बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। यह शटडाउन 30 सितंबर तक अलग-अलग दिनों में किया जाएगा।

23 और 24 सितंबर को बरेली रोड और रामपुर रोड फीडर से जुड़े क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेगी। बरेली रोड फीडर के तहत बरेली रोड, धर्मपुरा, मंगलपड़ाव, बरेली रोड की गली नंबर एक से 11 तक, मेडिकल कालेज, एफटीआइ और हिमालय फार्म क्षेत्र शामिल हैं।