जम्मू में 7 दिन बिजली कटौती, 24 से 30 सितंबर तक कई इलाकों में 6 घंटे तक गुल रहेगी बत्ती; देखें पूरा शेड्यूल

जागरण संवाददाता, जम्मू। जम्मू पावर डिस्ट्रीब्यूशन कारपोरेशन लिमिटेड ने सूचित किया है कि जम्मू संभाग के कई शहरी व ग्रामीण इलाकों में मरम्मत, पेड़ों की टहनियों की छंटाई, पोल लगाने और भूमिगत केबल चार्जिंग जैसे आवश्यक कार्यों के चलते 24 से 30 सितंबर के बीच अलग-अलग तिथियों पर बिजली कटौती की जाएगी।

शहरी इलाकों में भूमिगत केबल चार्जिंग के लिए नानक नगर क्षेत्र में 25 व 28 सितंबर को, रेलवे काम्प्लेक्स और आसपास 26 व 29 सितंबर को तथा आरबीआई काम्प्लेक्स इलाके में 30 सितंबर को सुबह 8 से दोपहर 12 बजे तक विद्युत आपूर्ति बंद रखी जाएगी।

26, 28 और 29 सितंबर को 12 बजे तक शटडाउन प्रहलादपुर सब-स्टेशन के तहत आने वाले भूरे चक, प्रहलादपुर, पैनोत्री चक, हरिपूर, मांडलगढ़, सूर्यचक, रामबाग, गंदू चक और कृपालपुर इलाकों में 26, 28 और 29 सितंबर को सुबह 7 से दोपहर 12 बजे तक आपूर्ति प्रभावित रहेगी।

24 सितंबर को इन इलाकों में 6 घंटे बिजली रहेगी बंद 24 सितंबर को पौनी, शिवखौड़ी, डडोआ, लेतर, भारख और रनसू में सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक जबकि बसोहली, मारथा, नगरोटा, समन, भोंड, मशका, बनी, भंडार, चालोग और ढग्गर में सुबह 7 से दोपहर 1 बजे तक बिजली बाधित रहेगी।