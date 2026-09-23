जम्मू में 7 दिन बिजली कटौती, 24 से 30 सितंबर तक कई इलाकों में 6 घंटे तक गुल रहेगी बत्ती; देखें पूरा शेड्यूल
जम्मू पावर डिस्ट्रीब्यूशन कारपोरेशन लिमिटेड ने 24 से 30 सितंबर तक जम्मू संभाग के शहरी व ग्रामीण इलाकों में बिजली ...और पढ़ें
HighLights
जम्मू संभाग में 24 से 30 सितंबर तक बिजली कटौती।
मरम्मत, पेड़ों की छंटाई और केबल चार्जिंग प्रमुख कारण।
शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में अलग-अलग समय पर प्रभाव।
जागरण संवाददाता, जम्मू। जम्मू पावर डिस्ट्रीब्यूशन कारपोरेशन लिमिटेड ने सूचित किया है कि जम्मू संभाग के कई शहरी व ग्रामीण इलाकों में मरम्मत, पेड़ों की टहनियों की छंटाई, पोल लगाने और भूमिगत केबल चार्जिंग जैसे आवश्यक कार्यों के चलते 24 से 30 सितंबर के बीच अलग-अलग तिथियों पर बिजली कटौती की जाएगी।
शहरी इलाकों में भूमिगत केबल चार्जिंग के लिए नानक नगर क्षेत्र में 25 व 28 सितंबर को, रेलवे काम्प्लेक्स और आसपास 26 व 29 सितंबर को तथा आरबीआई काम्प्लेक्स इलाके में 30 सितंबर को सुबह 8 से दोपहर 12 बजे तक विद्युत आपूर्ति बंद रखी जाएगी।
26, 28 और 29 सितंबर को 12 बजे तक शटडाउन
प्रहलादपुर सब-स्टेशन के तहत आने वाले भूरे चक, प्रहलादपुर, पैनोत्री चक, हरिपूर, मांडलगढ़, सूर्यचक, रामबाग, गंदू चक और कृपालपुर इलाकों में 26, 28 और 29 सितंबर को सुबह 7 से दोपहर 12 बजे तक आपूर्ति प्रभावित रहेगी।
24 सितंबर को इन इलाकों में 6 घंटे बिजली रहेगी बंद
24 सितंबर को पौनी, शिवखौड़ी, डडोआ, लेतर, भारख और रनसू में सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक जबकि बसोहली, मारथा, नगरोटा, समन, भोंड, मशका, बनी, भंडार, चालोग और ढग्गर में सुबह 7 से दोपहर 1 बजे तक बिजली बाधित रहेगी।
इसी तारीख को सुबह 7 से दोपहर 12 बजे तक कुल्लियां, निहालपुर, सिंबल कैंप, बडियाल, कागाल, बीएसएफ और अब्दुल्लाह क्षेत्रों में तथा सुबह 7 से 10 बजे तक वेयरहाउस, सतवारी, अशोक नगर और शास्त्री नगर में बिजली गुल रहेगी।
25 सितंबर को 6 घंटे बिजली कटौती
25 सितंबर को भक्ता, जाखोल, जसरोटा और चैनपुरा क्षेत्रों में सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक शटडाउन रहेगा। विभाग ने स्पष्ट किया है कि बिजली कटौती का यह कार्यक्रम मौसम के अनुकूल रहने पर ही लागू होगा।