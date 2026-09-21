ज्योलीकोट में जल जनित रोगों के फैलने में लापरवाही पर धामी सरकार की सबसे बड़ी कार्रवाई, ये अधिकारी हुए निलंबित

जागरण संवाददाता, नैनीताल। जिला मुख्यालय से करीब 18 किलाेमीटर दूर ज्योलीकोट व आसपास के इलाकों में दूषित पेयजल सप्लाई से जल जनित रोग फैलने से एक छात्र व एक विवाहिता की मौत तथा सैकड़ों ग्रामीणों के बीमार होने के मामले में बरती गई लापरवाही पर धामी सरकार ने जल संस्थान व पेयजल निगम के अधिकारियों पर अब तक का सबसे बड़ा चाबुक चलाया है।

जन स्वास्थ्य से जुड़े गंभीर मामले का संज्ञान नहीं लेने व लापरवाही बरतने पर शासन ने जिलाधिकारी की रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए जल संस्थान के प्रभारी अधीक्षण अभियंता हल्द्वानी, नैनीताल जल संस्थान के सहायक अभियंता, अपर सहायक अभियंता तथा पेयजल निगम के अधिशासी अभियंता, प्रभारी सहायक अभियंता तथा कनिष्ठ अभियंता को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

जबकि नैनीताल जल संस्थान के अधिशासी अभियंता को भविष्य में कठोर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। शासन व विभाग की इस कार्रवाई से पेयजल निगम में खलबली मची है। राज्य बनने के बाद यह यह पहला मौका है, जब जन स्वास्थ्य से जुड़े गंभीर मामले में लापरवाही पर सरकार ने इतनी बड़ी कार्रवाई की है। दैनिक जागरण की ओर से इस मामले में अधिकारियों पर गाज गिरनी तय से संबंधित समाचार पूर्व में ही प्रकाशित किया गया था।

दरअसल ज्योलीकोट सहित आसपास ग्रामीण इलाकों में जून माह ग्रामीण दूषित पानी सप्लाई होने व इससे क्षेत्र में डायरिया, पीलिया व अन्य जल जनित रोग फैलने की शिकायत कर रहे थे। जल संस्थान व पेयजल निगम की लापरवाही की वजह से सरकार व जिला प्रशासन को असहज स्थिति का सामना करना पड़ा। डीएम ललित मोहन रयाल ने इस मामले में बेहद सख्त कदम उठाते हुए सीडीओ अरविंद पाण्डे की की अध्यक्षता में जांच कमेटी का गठन किया।