हल्द्वानी में 'जागरण विमर्श': उत्तराखंड की प्रगति और चुनौतियों पर मुख्यमंत्री धामी करेंगे मंथन

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। उत्तराखंड की विकास यात्रा को नई दिशा देने वाली संभावनाओं और सामने खड़ी चुनौतियों पर गंभीर मंथन के लिए ‘जागरण विमर्श’ का मंच 25 सितंबर को हल्द्वानी में सजेगा। ‘उत्तराखंड : आशाएं और चुनौतियां’ थीम पर होने वाले इस विशेष आयोजन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और वरिष्ठ आइएएस अधिकारी विभिन्न विषयों पर संवाद करेंगे।

दैनिक जागरण का यह मंच केवल विचारों के आदान-प्रदान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि प्रदेश के विकास की मौजूदा स्थिति, भविष्य की संभावनाओं और नीतिगत चुनौतियों पर विशेषज्ञों और नीति-निर्धारकों के बीच सीधा संवाद स्थापित करेगा। खास बात यह होगी कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से प्रदेश की प्रगति, विकास की प्राथमिकताओं और उत्तराखंड के भविष्य की संभावनाओं पर सीधे संवाद का अवसर मिलेगा। विमर्श की शुरुआत ‘स्वास्थ्य : मौजूदा ढांचा और संभावनाएं’ विषय से होगी।

स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल स्वास्थ्य सुविधाओं की वर्तमान स्थिति, बुनियादी ढांचे, विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता और भविष्य की जरूरतों पर अपनी बात रखेंगे। इसके बाद ‘इंडस्ट्री, रोजगार और कारोबार की सुगमता’ पर उद्योग मंत्री भरत सिंह चौधरी से चर्चा होगी।