UTET आंसर की जारी, अभ्यर्थी अब कर सकेंगे अपने उत्तरों का मिलान और आपत्ति दर्ज

जागरण संवाददाता, रामनगर (नैनीताल)। राज्य में 29 सितंबर को हुई (यूटीईटी) उत्तराखंड अध्यापक पात्रता परीक्षा की आंशर की जारी कर दी गई है। अभ्यर्थी अब अपने उत्तरों का मिलान कर सकेंगे।

उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद की ओर से 29 सितंबर 2026 को परीक्षा का आयोजन किया गया था। जिसमें 67245 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। परीक्षा 163 केंद्रों में हुई थी। अब परिषद की ओर से यूटीईटी प्रथम व द्वितीय परीक्षा की आंशर की जारी कर दी।

आंसर की परिषद की विभागीय वेबसाइट www.ukutet.com अथवा ubse.uk.gov.in के विभागीय परीक्षा लिंक से अभ्यर्थी डाउनलोड कर सकते हैं। आंशर की पीडीएफ फोर्मेट में उपलब्ध है। आंशर की से अभ्यर्थी अपने उत्तरों का मिलान करने के साथ ही अपने रिजल्ट का अनुमान भी लगा सकते हैं।