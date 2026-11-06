5000 किमी की उड़ान भरकर बर्फीले देशों से उत्तराखंड पहुंचे सुर्खाब, दिशाओं का अच्छा ज्ञान... भटकते नहीं रास्ता

जासं, रामनगर। वन्य जीवों के लिए प्रसिद्ध रामनगर बाघों की दहाड़ ही नहीं बल्कि विभिन्न प्रजातियों के पक्षियों का भी बसेरा स्थल है। विदेशों के पक्षी भी यहां के जलाशयों की शोभा बढ़ाते हैं। हर वर्ष की तरह इस बार भी सुर्खाब पक्षियों के जोड़े कोसी बैराज व हाथीडगर जलाशय में पहुंचना शुरू हो गए।

भीषण ठंड में भी अंडे नहीं दे सकते तिब्बत, लददाख, रूस के साइबेरिया, ईरान के कैस्पियन व मंगोलिया, नेपाल के बर्फीले पहाड़ी क्षेत्रों में तापमान 40 से 50 डिग्री नीचे तक चले जाने से पानी के ऊपर कठोर बर्फ जाती है, जिससे पानी में रह पाते हैं। जिन मछली को वे खाते हैं, वे भी बर्फ जमने के कारण नहीं मिल पाती है। भीषण ठंड में भी यह अंडे नहीं दे सकते हैं।

क्योंकि अंडे सेकने के लिए गर्म तापमान चाहिए। इसलिए शीतकाल में यह भारत के अपेक्षाकृत गर्म क्षेत्रों की ओर रूख करते हैं। देश के हिसाब से दूरियां लगभग एक हजार से पांच किलोमीटर तक होती है।अक्टूबर नवंबर तक यह भारत के अलग- अलग जगह में पहुंच जाते हैं और मार्च के बाद वतन वापसी करने लगते हैं।