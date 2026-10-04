SIR in Uttarakhand: घट गए 78364 मतदाता, हल्द्वानी में आंकड़ा सबसे ज्यादा

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। शनिवार को मतदाता सूची का प्रकाशन हो गया। पिछले विधानसभा चुनाव के आंकड़ों से तुलना करें तो जिले में 78364 मतदाता घट गए हैं। हल्द्वानी में सबसे ज्यादा 30711 नाम कम हुए हैं। हालांकि, अब भी लोगों के पास नाम जुड़वाने का बाकी है।

एसआइआर के माध्यम से जारी हुई मतदाता सूची में हर विधानसभा के वोटरों की संख्या में गिरावट देखने को मिली है। ऐसे लोग जो पात्र होने के बावजूद किन्हीं कारणों से जुड़़ने से रह गए। बीएलओ उनके घर पहुंच बतौर वोटर पंजीकरण के लिए फार्म छह भी भरवाएंगे।