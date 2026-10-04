SIR से बदला हरिद्वार की 11 सीटों पर मतदाता का गणित, घट गए 2.25 लाख वोटर

शैलेंद्र गोदियाल, हरिद्वार। जनपद हरिद्वार में प्री-विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में हरिद्वार जिले की 11 विधानसभा सीटों की मतदाता सूची में 2024 की तुलना में 225390 मतदाता कम हुए हैं।

1 जुलाई 2026 के बाद हुए एसआईआर में कुल संख्या लगभग स्थिर रहने के बावजूद विधानसभा-वार मतदाताओं की संख्या में फेरबदल सामने आया है। प्री-एसआईआर में 224629 लोगों के नाम मतदाता सूची से काटे गए।

एसआईआर से पहले उपलब्ध अंतिम प्रकाशित रोल में जिले में 12,46,219 मतदाता थे। अब अंतिम सूची में यह संख्या 1245458 रह गई। इसमें भी कुल मिलाकर 761 मतदाताओं की कमी हुई।

झबरेड़ा में 11809 लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए

आंकड़ों की सबसे अहम तस्वीर हरिद्वार और बीएचईएल रानीपुर विधानसभा में दिखाई देती है। प्री-एसआईआर और एसआईआर में बीएचईएल रानीपुर में 45342 मतदाता कम हुए हैं। इसके बाद हरिद्वार शहर में 45231 मतदाता कम हुए। रुड़की और लक्सर में मतदाताओं की संख्या लाख के आंकड़े से घटकर हजार में पहुंची है। जबकि झबरेड़ा में 11809 लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए गए।