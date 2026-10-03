उत्तराखंड में मतदाताओं की संख्या में बड़ी गिरावट, SIR के बाद ये दो मुख्य कारण आए सामने

विकास गुसाईं, जागरण, देहरादून। उत्तराखंड की जनसंख्या भले ही लगातार बढ़ रही है, लेकिन मतदाताओं की संख्या में बीते पांच वर्ष में भारी गिरावट देखने को मिली है। वर्ष 2022 में विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में मतदाताओं की संख्या 81,72,173 थी, वह अब घटकर 71.58 लाख पर पहुंच गई है।

इनमें भी चार मैदानी जिलों हरिद्वार, देहरादून, ऊधम सिंह नगर व नैनीताल में सबसे अधिक मतदाता कम हुए हैं। इसका एक मुख्य कारण पलायन व मतदाताओं का दोहराव होना माना जा रहा है। प्रदेश में मतदाता सूची को लेकर बीते कुछ वर्षों से लगातार सवाल उठाए जा रहे थे।

कभी मतदाताओं के दोहराव की बात सामने आती तो कभी वर्षों पूर्व मृत हो चुके व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची में शामिल होने के कारण आयोग की कार्यशैली भी कठघरे में थी। ऐसे में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान एक पारदर्शी प्रक्रिया के रूप में सामने आया है।