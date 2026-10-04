देहरादून में 36 हजार नए मतदाता जुड़े, 32 हजार के कटे नाम... यहां बढ़े सबसे ज्यादा वोटर

जागरण संवाददाता, देहरादून। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के बाद दून जनपद में मतदाता सूची में 3992 मतदाताओं की शुद्ध वृद्धि दर्ज की गई है। पुनरीक्षण के दौरान 36,042 नए मतदाताओं के नाम जोड़े गए, जबकि मृत्यु, स्थानांतरण और अन्य कारणों से 32,050 नाम हटाए गए।

जिले में अब 11,94,797 मतदाता शनिवार को जारी अंतिम मतदाता सूची के अनुसार जिले में अब 11,94,797 मतदाता पंजीकृत हैं। इनमें सहसपुर विधानसभा क्षेत्र सर्वाधिक मतदाताओं के साथ पहले स्थान पर है, जबकि धर्मपुर दूसरे और डोईवाला तीसरे स्थान पर है।



जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डा. आशीष चौहान ने शनिवार को राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर अंतिम मतदाता सूची जारी की। सभी 10 विधानसभा क्षेत्रों की फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली और सर्विस निर्वाचक नामावली की हार्ड और साफ्ट कापी राजनीतिक दलों को सौंपी गई।