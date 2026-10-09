Post Office की बचत योजनाएं: क्या है पीपीएफ व पीएलआई? कैसे करें निवेश? यहां है आपके हर सवाल का जवाब

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी । डाक विभाग में युवाओं के लिए निवेश व बचत करने की कई योजनाएं चलती हैं। मुख्य तौर पर पीपीएफ (पब्लिक प्रोविडेंट फंड), पीएलआई (पोस्टल लाइफ इन्सोरेंस) शामिल है।

पीपीएफ में निवेश की कोई आयु सीमा नहीं है, जिसमें 500 रुपये से लेकर डेढ़ लाख रुपये प्रतिवर्ष 15 साल तक जमा कर सकते हैं। इसमें 7.1 प्रतिशत का ब्याज मिलता है। जबकि पीएलआई की आयुसीमा 18 से 55 वर्ष तक है। वहीं अब स्नातक पास छात्रों के आवेदन हो सकते हैं।

छमाही के आधार पर 10 प्रतिशत ब्याज इसमें ग्राहक को 10 प्रतिशत ब्याज छमाही के आधार पर मिलता है। साथ ही बीमा का लाभ मिलता है। जल्द पीएलआई से जुड़ने पर युवाओं को कम प्रिमियम देना पड़ेगा। दैनिक जागरण के प्रश्न पहर कार्यक्रम में बुधवार को प्रधान डाकघर हल्द्वानी के पोस्टमास्टर चंदन सिंह बिष्ट उपस्थित रहे। उन्होंने पाठकों के सवालों का फोन पर जवाब दिया।