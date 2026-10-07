पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में हर महीने आएंगे ₹9,250, जानिए कितना करना होगा निवेश

डिजिटल डेस्क, आगरा। आप अगर अपने पैसे को ऐसी सुरक्षित जगह निवेश करना चाहते हैं, जहां से हर महीने नियमित आमदनी मिलती रहे, तो डाक विभाग की मंथली इनकम स्कीम (MIS) आपके लिए उपयोगी विकल्प हो सकती है। इस योजना में निवेश करने पर ब्याज का भुगतान हर महीने किया जाता है। यही वजह है कि नियमित आय चाहने वाले निवेशकों के बीच यह स्कीम काफी लोकप्रिय है।

पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम पर फिलहाल 7.4 प्रतिशत सालाना ब्याज मिल रहा है। इसमें जमा रकम पर मिलने वाला ब्याज हर महीने निवेशक के खाते में दिया जाता है। यानी एक बार रकम निवेश करने के बाद उससे नियमित मासिक आय प्राप्त की जा सकती है।