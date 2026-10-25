उत्तराखंड में अब पीएम मोदी के मन की बात गढ़वाली और कुमाऊंनी में भी होगी प्रसारित

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय ने अपने सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी 91.2 एफएम पर कुमाऊंनी के बाद गढ़वाली भाषा में भी प्रसारण शुरू किया है। लोकभाषा, संस्कृति और परंपराओं को संरक्षण एवं प्रोत्साहन के लिए यह पहल की जा रही है।

ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात भी अब कुमाऊंनी के साथ-साथ गढ़वाली भाषा में रूपांतरित कर प्रसारित किया जाएगा। रविवार को हुए मन की बात कार्यक्रम से इसकी शुरुआत कर दी गई है। विश्वविद्यालय के रेडियो प्रभारी प्रो. राकेश चंद्र रयाल बताया कि कुलपति प्रो. नवीन चंद्र लोहनी के निर्देशन में इस पहल का शुभारंभ हुआ है। प्रत्येक रविवार शाम सात बजे कुमाऊंनी और 7:30 बजे गढ़वाली भाषा में मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा।

इसके लिए प्रधानमंत्री के मूल कार्यक्रम के प्रसारण के बाद उसकी स्क्रिप्ट का कुमाऊंनी एवं गढ़वाली भाषाओं में अनुवाद किया जाता है। इसके बाद विश्वविद्यालय के रेडियो उद्घोषक एवं शिक्षक संबंधित भाषाओं में स्क्रिप्ट की रिकार्डिंग कर श्रोताओं तक संदेश पहुंचाएंगे।