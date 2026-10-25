उत्तराखंड में बनेंगे कई फ्लाईओवर, लालकुआं-हल्द्वानी बाईपास को भी केंद्र की हरी झंडी

प्रकाश जोशी, लालकुआं। गोरापड़ाव ओवरब्रिज पर शुक्रवार को हुए हादसे में तीन छात्रों की मौत और एक छात्रा के घायल होने की घटना ने हाईवे पर सुरक्षा इंतजामों की जरूरत फिर उजागर कर दी है। इस सड़क पर लंबे समय से दुर्घटनाएं हो रही हैं।

हादसों और जाम पर अंकुश लगाने के लिए एनएच-109 पर गोरापड़ाव और तीनपानी में फ्लाईओवर व अंडरपास निर्माण को मंजूरी दी गई है। करीब 50 करोड़ रुपये की लागत से प्रस्तावित इन कार्यों से यातायात का दबाव कम होने और दुर्घटनाओं पर लगाम लगने की उम्मीद है।

लालकुआं शहर को भी जाम से राहत दिलाने के लिए बाईपास परियोजना को केंद्र की मंजूरी मिल गई है। कुल 7.2 किलोमीटर लंबी परियोजना में 5.277 किलोमीटर नया मार्ग बनेगा। चार लेन के इस मार्ग से भारी और बाहरी वाहन शहर के बाहर से गुजर सकेंगे।

तीन छोटे पुल, दो चार लेन रेलवे पुल और चार वाहन अंडरपास प्रस्तावित परियोजना में तीन छोटे पुल, दो चार लेन के रेलवे पुल और चार वाहन अंडरपास प्रस्तावित हैं। नगला बाईपास के पास टांडा क्षेत्र में करीब 600 मीटर सड़क का संरेखण बदलकर तीखे मोड़ को भी सीधा किया जाएगा।