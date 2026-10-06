कैंची धाम के पास हाईवे से शिप्रा नदी में गिरा पिकअप, तीन गंभीर घायल, रेस्क्यू जारी

संवाद सूत्र, जागरण, गरमपानी (नैनीताल)। हल्द्वानी से दूध लेकर अल्मोड़ा की ओर रवाना हुआ पिकअप वाहन कैंची के समीप असंतुलित होकर करीब डेढ़ सौ मीटर नीचे शिप्रा नदी क्षेत्र में जा गिरा। हादसे में वाहन सवार तीन लोग गंभीर रुप से घायल हो गए।

कैंची पुलिस की टीम ने रेस्क्यू अभियान चलाकर बामुश्किल तीनों घायलों को हाईवे तक पहुंचाया जहां से आपातकालीन 108 सेवा से घायलों को सीएचसी भवाली भेजा गया। प्राथमिक उपचार के बाद नाजुक हालत में तीनों घायलों को हायर सेंटर हल्द्वानी रेफर कर दिया गया है।

शनि बाजार, हल्द्वानी निवासी वाहन चालक अंकित सिंह पड़ोसी बाॅबी व मोहम्मद साकिब को साथ लेकर मध्य रात्रि पिकअप वाहन यूके 04 सीसी 3645 में निजी कंपनी का दूध लेकर अल्मोड़ा की ओर रवाना हुआ। तीन हाईवे पर कैंची क्षेत्र के समीप पहुंचे ही थे कि अंकित एकाएक वाहन पर संतुलन खो बैठा। नतीजतन वाहन तीखी चट्टान से पलटता हुआ करीब डेढ़ सौ मीटर नीचे शिप्रा नदी क्षेत्र में जा गिरा। सुबह तकरीबन पांच बजे के आसपास राहगीरों ने नदी क्षेत्र में वाहन की लाईट जलती देखी।