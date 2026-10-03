नैनीताल में पर्यटक वाहन खाई में गिरा, एक की मौत चार घायल, पुलिस-एसडीआरएफ ने किया रेस्क्यू

जागरण संवाददाता, नैनीताल। कैंची धाम घूमने के बाद वापस लौट रहे हरियाणा के पर्यटकों को का स्कॉर्पियों वाहन भूमियाधार के समीप अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गया। हादसे में एक पर्यटक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि अन्य चार लोग घायल हो गए।

सूचना पर पहुंची ज्योलीकोट पुलिस व एसडीआरएफ की टीम ने गहरी खाई में उतर रेस्क्यू अभियान चलाकर घायलों व शव को बाहर निकाला। तीन घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवाली भिजवाने के साथ ही शव को मोर्चरी में रखवा दिया है।

जानकारी के मुताबिक ऊचा समाना मधुबन करनाल निवासी अभय पुत्र अरविंद अपने चार दोस्तों के साथ घूमने के लिए कैंची धाम आये हुए थे। शनिवार शाम सभी अपने स्कॉर्पियों वाहन संख्या एचआर-36एपी-2156 से कैंची धाम से वापस हरियाणा को लौट रहे थे।

वह भूमियाधार के समीप पहुंचे ही थे कि मोड़ में कोहरा लगा होने से वाहन अनियंत्रित होकर करीब 150 फीट गहरी खाई में गिर गया। जिससे वाहन सवार पांचो लोगों की चींख पुकार मच गई। वाहन चालकों ने हादसा होता देख तत्काल सूचना पुलिस को दी।