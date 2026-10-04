नैनीताल के लालकुआं में सड़क हादसा, किसान मेले जा रहे आनंद सिंह पवार की मौत, अज्ञात वाहन की तलाश जारी

जागरण संवाददाता, नैनीताल। नगर के किच्छा रोड में ट्रांसपोर्ट नगर के पास रविवार को हुए सड़क हादसे में 30 वर्षीय युवक की मौत हो गई। हादसे के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। मृतक की पहचान बेरीपड़ाव निवासी आनंद सिंह पवार उर्फ अंकु पुत्र प्रह्लाद पवार के रूप में हुई है।

जानकारी के अनुसार आनंद सिंह पवार रविवार को बाइक से किसान मेले में जा रहा था। इसी दौरान लालकुआं के पास किच्छा रोड पर ओवरब्रिज के समीप अज्ञात वाहन ने उसकी स्कूटी को टक्कर मार दी। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गया।