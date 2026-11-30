जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। कांग्रेस, भाजपा समेत अन्य राजनीतिक दलों को छोड़कर सौ से अधिक लोगों ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। रविवार को आजाद नगर स्थित सपा प्रदेश अध्यक्ष अब्दुल मतीन सिद्दीकी के कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में पूर्व पार्षद महबूब आलम समेत अन्य लोगों ने पार्टी की सदस्यता ली। प्रदेश अध्यक्ष ने फूलमालाओं से सभी का स्वागत किया।

इस दौरान अब्दुल मतीन सिद्दीकी ने कहा कि केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकारों से जनता परेशान है। सपा की नीतियों और अखिलेश यादव के घोषणा पत्र से प्रभावित होकर युवा समेत विभिन्न वर्गों के लोग पार्टी से जुड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की तर्ज पर उत्तराखंड में भी सपा का जनाधार बढ़ रहा है। प्रदेश में सपा की भागीदारी होने पर घोषणा पत्र की योजनाओं को लागू कराने का प्रयास किया जाएगा।