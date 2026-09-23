आज नंदा देवी महोत्सव का आखिरी दिन: उमड़ेगी भीड़, नैनीताल भेजी 19 बसें

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी । नंदा देवी महोत्सव को लेकर मंगलवार को भी हल्द्वानी बस स्टेशन पर नैनीताल जाने वाले यात्रियों की भीड़ नजर आई। बुधवार को महोत्सव के समापन के कारण सवारियों की संख्या और बढ़ेगी। इसलिए अतिरिक्त वाहनों की व्यवस्था की गई है।