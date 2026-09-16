नंदा देवी महोत्सव: नैनीताल में 124 साल पहले हुई शुरुआत... मजदूर के कंधे में सवार होकर होती थी विदाई

किशोर जोशी, नैनीताल। सरोवर नगरी में 124 साल पहले नंदा देवी महोत्सव की शुरुआत से अब तक का सफर आस्था व श्रद्धा के रथ पर सवार होकर वैश्विक स्तर के मंच की प्रसिद्धि तक पहुंच गया है।

70 के दशक तक शहर में मां नंदा सुनंदा के डोला भ्रमण के लिए नेपाली मजदूरों को लगाया जाता था, लेकिन समय के साथ आस्था व श्रद्धा का ऐसा ज्वार उमड़ा कि अब डोले को कंधा लगाना व छूना तक को श्रद्धालु खुद को धन्य समझते हैं।

हाई कोर्ट के आदेश पर एक दशक से अधिक समय से पशुबलि पर पाबंदी है तो दशकों पहले तक यह भैंसे की बलि दी जाती थी, अब पुलिस पहरे में बकरों की सिर्फ पूजा होती है तो श्रद्धालु पशुबलि के स्थान पर नारियल को फोड़ते हैं।

1903 में हुई थी शुरुआत नंदा देवी महोत्सव की शहर में शुरुआत 1903 में हुई थी जबकि 1926 से महोत्सव श्रीराम सेवक सभा की ओर से आयोजित किया जा रहा है। श्रीराम सेवक सभा के पूर्व अध्यक्ष मुकेश जोशी मंटू बताते हैं कि 80 के दशक से पहले तक मां नंदा सुनंदा का डोला भ्रमण नेपाली मजदूरों के सहयोग से कराया जाता था।