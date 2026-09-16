124वां नंदा देवी महोत्सव शुरू, मशकबीन की धुन और ढोल-दमाऊं की ताल पर झूमा नैनीताल

जागरण संवाददाता, नैनीताल। श्रीराम सेवक सभा की ओर से 124 वां आठ दिवसीय नंदा देवी महोत्सव का शुभारंभ हो गया। इस मौके पर महिलाओं ने मंच पर झोड़े प्रस्तुत किए तो छोलिया कलाकारों ने ढोल-दमाऊं की ताल व मशकबीन की धुन पर लोकनृत्य कर कुमाऊं की संस्कृति की छटा बिखेरी।

उद्धाटन के बाद श्रद्धालुओं का दल मां नंदा-सुनंदा की मूर्ति निर्माण के लिए जयकारा करते हुए ध्वज लेकर कदली वृक्ष लेने कालाढूंगी रोड से लगे मंगोली गांव के लिए रवाना हो गया। गुरुवार को शहर में कदली वृक्षों के साथ शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें स्कूलों की झांकियां शामिल होंगी।

इस मौके पर मुख्य अतिथि सांसद भट्ट ने कहा कि मां नंदा उत्तराखंड की कुलदेवी है। यह महोत्सव लोगों को एक सूत्र में पिराेता है और लोक संस्कृति के संरक्षण का संवाहक है। राज्य सरकार की ओर से संस्कृति के संरक्षण के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। महोत्सव को राष्ट्रीय दर्जा प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे।

