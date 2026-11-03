ये है कॉर्बेट पार्क की फाटो रेंज का नया 'युवराज', ली भोला बाघ की जगह... दहाड़ ऐसी कि दूर-दूर से देखने पहुंचे सैलानी

जासं, रामनगर। तराई पश्चिमी वन प्रभाग के प्रसिद्ध फाटो पर्यटन जोन को उसका नया राजा मिल गया है। फाटो के सबसे चर्चित और पर्यटकों के पसंदीदा भोला बाघ की मौत के बाद अब नकटी बाघिन का बच्चा क्षेत्र का नया युवराज बनकर उभरा है।

मां से अलग होने के बाद इस युवा बाघ ने न सिर्फ भोला बाघ के इलाके (टेरेटरी) पर कब्जा कर लिया है बल्कि पर्यटकों के दिलों में भी अपनी जगह बना ली है। रामनगर के तराई पश्चिमी वन प्रभाग के अंतर्गत फाटो पर्यटन जोन में भोला बाघ पर्यटकों के प्रसिद्ध बाघों में से एक था। फाटो में उसकी धमक थी। हर कोई पर्यटक, जिप्सी चालक व गाइड उसकी एक झलक पाने को लालायित रहता था। इस साल पंजों में हुए जख्म के नासूर बनने के कारण भोला की मौत हो गई थी।

भोला की तरह ही नकटी बाघिन भी उस क्षेत्र की चर्चित बाघिन थी। कुछ समय पूर्व नकटी के दो बच्चे दो वर्ष से अधिक उम्र होने के चलते मां से अलग हो गए हैं। भोला की मौत के बाद अब नकटी के व्यस्क बच्चे ने भोला की टेरेटरी ले ली है। अब वह उस क्षेत्र में पर्यटकों को सबसे अधिक नजर आ रहा है।

युवराज को देखने के लिए दोबारा बुकिंग भी करा फाटो के नेचर गाइड मनमोहन सिंह बताते हैं कि भोला की तरह ही नकटी का दो वर्षीय बच्चा व्यस्क हो चुका है। यह पर्यटकों को चाटन, ग्रीन वाटर, पिंक वाटर हाल, वाच टावर, मोटासाल वन क्षेत्र में अक्सर घूमते नजर आता है। कोई उसे युवराज तो कोई उसे भोला 2 के नाम से संबोधित कर रहा है।