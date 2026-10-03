नैनीताल की डाट दूरबीन से खुलेंगे ब्रह्मांड के रहस्य, भारत-बेल्जियम के वैज्ञानिक करेंगे खोज

जागरण संवादाता, नैनीताल। आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान एरीज की देवस्थल स्थित 3.6 मीटर आप्टिकल दूरबीन से इस बार आठ अक्टूबर से ग्रह नक्षत्रों का खोज कार्य शुरू किया जाएगा।

दूरबीन को दुरुस्त किए जाने का कार्य अंतिम चरण में है। इस बार भारत समेत बेल्जियम वैज्ञानिक विज्ञानी पहले चरण में आब्जर्वेशन करने जा रहे हैं।

देवस्थल डाट दूरबीन के इंचार्ज व खगोल वैज्ञानिक डा. सौरभ शर्मा ने बताया कि मानसून सीजन खत्म होने के बाद प्रत्येक वर्ष अक्टूबर में दूरबीन से आब्जर्वेशन शुरू किए जाते हैं।

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चार माह का शेड्यूल

अगले चार माह का शेड्यूल बना दिया गया है। जिसके तहत कई दर्जन विज्ञानी अध्ययन करने जा रहे हैं। जिनमें ब्लैक होल, सक्रिय आकाशगंगा, बाहरी ग्रह, तारों में होने वाले विस्फोट समेत ब्रह्मांड के अन्य रहस्य उजागर किए जाने के लिए डाट दूरबीन की मदद ली जाएगी।