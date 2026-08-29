ब्रह्मांड के पार देखने की तैयारी, चिली में तैयार हो रहा 260 फीट ऊंचा टेलीस्कोप; सितारों से आगे की दुनिया देखने में करेगा मदद

जेएनएन, नई दिल्ली: कल्पना कीजिए, धरती पर एक ऐसी आंख तैयार हो रही है जो इंसानी आंख से अरबों गुना अधिक रोशनी जुटा सके और इतनी दूर तक देख सके, जहां आज के टेलीस्कोप भी सीमित पड़ जाते हैं।

चिली के अटाकामा रेगिस्तान में यूरोपीय सदर्न आब्जर्वेटरी (ईएसओ) ऐसा ही टेलीस्कोप तैयार कर रही है। इसका नाम है एक्सट्रीमली लार्ज टेलीस्कोप (ईएलटी) और पूरा होने के बाद यह दुनिया का सबसे बड़ा आप्टिकल/इन्फ्रारेड टेलीस्कोप होगा।

इसकी लागत करीब 15 हजार करोड़ रुपये बताई जा रही है। ये प्रोजेक्ट 16 देशों की सहभागिता से चलाया जा रहा है और 2016 में इसकी नींव पड़ी थी। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, टेलीस्कोप का गुंबद करीब 80 मीटर यानी 260 फीट ऊंचा होगा।

इसके मुख्य लेंस का व्यास 39 मीटर यानी करीब 128 फीट होगा। यह दर्पण एक टुकड़े का नहीं, बल्कि 798 षट्कोणीय खंडों से मिलकर बनेगा। प्रत्येक खंड का वजन करीब 10 टन है। ईएसओ को उम्मीद है कि टेलीस्कोप 2030 के अंत तक विज्ञानी अवलोकनों के लिए तैयार हो जाएगा।

अत्यधिक कठोर मौसम वाले इलाके में टेलिस्कोपइतना विशाल टेलीस्कोप किसी शहर के आसपास नहीं, बल्कि अटाकामा के बेहद दूर-दराज इलाके में बनाया जा रहा है। वजह कि अटाकामा दुनिया के सबसे शुष्क इलाकों में गिना जाता है। यहां आसमान बेहद साफ रहता है और वातावरण में नमी तथा बादलों की मात्रा बहुत कम होती है। बारिश भी कई साल में एक बार होती है। खगोल विज्ञान के लिए यह बेहद महत्वपूर्ण है।

पृथ्वी का वायुमंडल तारों से आने वाली रोशनी को थोड़ा-बहुत बिगाड़ देता है। वातावरण में नमी, धूल और हवा की हलचल जितनी कम होगी, टेलीस्कोप उतनी ही साफ तस्वीर हासिल कर सकेगा। लेकिन इंसानों के लिए यही जगह आसान नहीं है।

ऊंचाई, बेहद शुष्क हवा और तेज धूप के कारण यहां काम करने वालों को डिहाइड्रेशन और ऊंचाई से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। यानी जिस जगह को इंसानों के लिए कठोर माना जाता है, वही जगह ब्रह्मांड को देखने के लिए लगभग आदर्श है।