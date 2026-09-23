नैनीताल में युवक की जल जनित बीमारी से मौत पर परिजनों का आरोप, अस्पताल में बेड न मिलने से गई जान

जागरण संवाददाता, नैनीताल। शहर के समीपवर्ती ज्योलीकोट क्षेत्र में एक और युवक जिम्मेदारों की लापरवाही की भेंट चढ़ गया। बुखार की समस्या लेकर बीडी पांडे अस्पताल लाये गए युवक को प्राथमिक उपचार देकर हायर सेंटर रेफर कर दिया गया।

स्वजनों का आरोप है कि हल्द्वानी सुशीला तिवारी अस्पताल में कई घंटो तक बेड नहीं मिला। समय पर उपचार नहीं मिलने पर सुबह उसकी मौत हो गई। युवक की मौत के बाद स्वजनों में कोहराम मचा है।

जानकारी के मुताबिक कैलाखान निवासी 26 वर्षीय अमन सोनकर उर्फ सौरभ मेहनत मजदूरी का काम करता है। लंबे समय से वह एक ठेकेदार के अधीन ज्योलीकोट क्षेत्र में काम करता था। बीते माह ज्योलीकोट क्षेत्र में रहते हुए वह भी पीलिया की चपेट में आ गया।

रक्षाबंधन को बुखार की शिकायत बताई तो स्वजनों ने अस्पताल दिखाने की सलाह दी। ज्योलीकोट प्राथमिक केंद्र में उपचार के बाद उसकी हालत में कुछ सुधार आने लगा। मंगलवार को बुखार व तबियत बिगड़ने पर ठेकेदार व अन्य मजदूर बीडी पांडे अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। देर रात तक बैड नहीं मिलने के बाद उसे भर्ती तो किया गया, लेकिन सुबह उसने अस्पताल में ही दम तोड़ दिया।

स्वजनों ने अस्पताल में बैड नहीं मिलने के लगाए आरोप अगस्त से बीमार हुआ अमन उपचार को लेकर अस्पताल तो पहुंचा, लेकिन उसे बेहतर उपचार नहीं मिल सका। उसकी मौत के बाद स्वजनों ने अस्पताल में बैड नहीं मिलने के आरोप लगाकर चिकित्सा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिये है।

मृतक के भाई संजय सोनकर ने बताया कि बुखार व तबियत बिगड़ने पर साथ में काम करने वाले मजदूर उसे बीडी पांडे अस्पताल लेकर पहुंचे थे। लेकिन वहां से उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। सूचना मिलने के बाद वह अमन को सुशीला तिवारी अस्पताल लेकर पहुंचे।