नैनीताल के कालाढूंगी में घूम रहा 40 साल का टस्कर हाथी, वन विभाग के छूटे पसीने... लोगों में दहशत

जागरण संवाददाता, कालाढूंगी (नैनीताल)। बन्नाखेड़ा रेंज से सटे बैलपड़ाव क्षेत्र के पत्तापानी, सेमलचौड़, रतनपुर और बिशनपुर में टस्कर हाथी का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। बुधवार को भी हाथी सुबह से किसानों की धान व गन्ने की फसल को नुकसान पहुंचाता रहा।

सूचना पर वन विभाग के कर्मचारी पहुंचे। हाथी को भगाने में वन विभाग की टीम को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। मंगलवार को ग्रामसभा रतनपुर में प्राथमिक पाठशाला के पास हाथी की मौजूदगी से ग्रामीणों में दहशत फैल गई थी। सूचना पर बन्नाखेड़ा के वन क्षेत्राधिकारी नवल किशोर के नेतृत्व में वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। काफी मशक्कत के बाद सुबह करीब 11 बजे हाथी को गांव से बाहर खदेड़ा गया।