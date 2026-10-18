क्या हाथी भी मनाते हैं शोक? करंट से मृत साथी की कब्र पर पहुंचा झुंड... शहडोल में हाथियों का अनोखा व्यवहार चर्चा में

डिजिटल डेस्क, शहडोल। जंगल में रहने वाले हाथियों का अपने साथियों से जुड़ाव कितना गहरा होता है, इसका एक संवेदनशील दृश्य शहडोल जिले में सामने आया है। करंट लगने से मारे गए एक नर हाथी को दफनाए जाने के बाद उसी झुंड के हाथी उसकी कब्र तक पहुंचे और काफी देर तक वहां रुके रहे। इस घटना ने वन्यजीवों के सामाजिक व्यवहार और उनके बीच मौजूद भावनात्मक संबंधों की ओर ध्यान खींचा है।

मामला पश्चिम ब्यौहारी वन परिक्षेत्र के चंदौली गांव का है। यहां बुधवार को खेत में बोरवेल के पास करंट लगने से करीब 15 वर्षीय नर मखना हाथी की मौत हो गई थी। वन विभाग ने नियमानुसार हाथी के शव को दफना दिया था। इसके बाद उसी क्षेत्र में विचरण कर रहे हाथियों के झुंड की गतिविधियों ने वन अमले का ध्यान आकर्षित किया।

साथी की कब्र पर पहुंचा हाथियों का झुंड जानकारी के अनुसार, ब्यौहारी वन क्षेत्र में करीब 30 हाथियों का झुंड शनिवार को नजर आया। बताया गया कि हाथियों का यह झुंड उस स्थान पर भी लौटा, जहां उसके साथी की मौत हुई थी। झुंड के हाथी कब्र के पास पहुंचे और कुछ समय तक वहां ठहरे रहे। इससे पहले भी मौत वाले दिन झुंड के उसी स्थान पर लौटने की जानकारी सामने आई थी।