कान्हा में CDV का कहर: उपचार के दौरान मादा बाघ शावक की मौत, वायरस से अब तक 9 बाघों की गई जान

डिजिटल डेस्क, मंडला। कान्हा टाइगर रिजर्व में कैनाइन डिस्टेंपर वायरस (सीडीवी) का संक्रमण बाघों के लिए लगातार चुनौती बना हुआ है। मुक्की परिक्षेत्र स्थित वन्यजीव उपचार केंद्र में भर्ती एक मादा बाघ शावक की रविवार को मौत हो गई। प्रारंभिक तौर पर इसकी वजह सीडीवी संक्रमण बताई जा रही है। इसके साथ ही कान्हा में इस वायरस के संक्रमण से मरने वाले बाघों की संख्या नौ हो गई है।

मादा शावक को आठ अक्टूबर को वन विकास निगम के मोहगांव प्रोजेक्ट के अंतर्गत आने वाले अरौली गांव से रेस्क्यू किया गया था। उस समय उसकी हालत कमजोर थी। वन विभाग की टीम ने उसे उपचार के लिए मुक्की स्थित वन्यजीव उपचार केंद्र में भर्ती कराया था, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। निर्धारित प्रोटोकाल के अनुसार, शव का दाह संस्कार कर दिया गया।

आंगन में सो रही महिला पर किया था हमला इस शावक से जुड़ी घटना सात अक्टूबर की रात की है। खटिया रेंज की मोहगांव बीट के अरौली गांव में बाघ शावक ने घर के आंगन में खाट पर सो रही रमली बाई मरावी (50) पर हमला कर दिया था। शावक ने महिला के सिर और चेहरे पर पंजे मारे और उसे खाट से नीचे खींचकर घसीटने लगा।