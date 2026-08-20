शर्मनाक: नैनीताल में चार पर्यटकों ने महिला से की छेड़छाड़, पुलिस ने आरोपितों को 18 हजार रुपये लेकर छोड़ा

जागरण संवाददाता, नैनीताल। शहर में एक बार फिर खाकी को शर्मसार करने वाला कारनामा सामने आया है। ज्योलीकोट क्षेत्र में महिला के छेड़छाड़ के आरोपित पर्यटकों को पुलिस ने 18 हजार लेकर छोड़ दिया।

स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया तो पुलिस ने ली हुई रकम वापस भी कर दी, मामला एसएसपी तक पहुंचा तो चौकी इंचार्ज व एक कांस्टेबल को लाइन हाजिर कर दिया गया है।

ये है मामला

जानकारी के मुताबिक बीते दिनों ज्योलीकोट के कुछ ग्रामीणों को चौकी पुलिस को सूचना दी कि स्कार्पियों सवार चार पर्यटकों ने क्षेत्र में एक महिला के साथ छेड़छाड़ की। सूचना पर पुलिस ने वायरलैस पर सूचना देने के बाद पर्यटक वाहन को रानीबाग में पकड़ लिया। आरोप है कि पर्यटकों को ज्योलीकोट चौकी लाने के बाद पुलिस ने 18 हजार रुपये लेकर मामला रफादफा कर दिया।