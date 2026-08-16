नैनीताल में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद कुख्यात बदमाश चंदन सागर को दबोचा, पैर में लगी गोली
नैनीताल जिले के रामनगर में पुलिस मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश चंदन सागर को पकड़ा गया।
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जागरण संवाददाता, रामनगर। देर रात पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान स्थानीय एक बदमाश को पकड़ लिया। आरोपित ने पुलिस पर गोलियां चलाई तो जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की। अस्पताल में उसका उपचार कराया गया।
रामनगर के लुटाबड़ गांव निवासी चंदन सागर पर 15 आपराधिक मुकदमें पंजीकृत है। चंदन का गैंग भी है। बीते दिनों ऊंट पड़ाव क्षेत्र में पथराव फायरिंग कर अराजकता मचाने के मामले में भी आरोपित के गैंग के लोगों के नाम सामने आए थे।
रात में पुलिस चंदन सागर को पकड़ने के लिए सूचना मिलने पर हाथीडगर वन चौकी के समीप पहुंची और उसकी घेराबंदी की। तभी उसने पुलिस टीम व उनके वाहनों पर कई राउंड फायरिंग कर दी। सूचना देकर मौके पर अतिरिक्त पुलिस बुलाई गई। जंगल में उसे ढूंढकर घेराबंदी की गई।
पुलिस की जवाबी कार्रवाई में चंदन सागर के पैर में गोली लगी। पुलिस आरोपित को पकड़कर सरकारी अस्पताल लाई। जहां उसका उपचार चल रहा है। कोतवाल सुशील कुमार ने बताया कि आरोपित पर गैंग्स्टर एक्ट समेत 15 मुकदमें दर्ज है।