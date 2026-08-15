बलिया में कबड्डी प्रतियोगिता के दौरान नकाबपोश बदमाशों ने युवक को मारी गोली, हालत गंभीर
बलिया के दलन छपरा में कबड्डी प्रतियोगिता के दौरान नकाबपोश बदमाशों ने 18 वर्षीय सोनू यादव को गोली मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद भगदड़ मच गई और पुलिस हमलावरों की तलाश कर रही है।
HighLights
कबड्डी प्रतियोगिता में 18 वर्षीय युवक को गोली मारी गई।
नकाबपोश बदमाशों ने पीठ में दो गोलियां दागीं, हालत गंभीर।
पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी, घटनास्थल पर जांच जारी।
जागरण संवाददाता, बलिया। दोकटी थाना क्षेत्र के दलन छपरा गांव स्थित राजवंशी देवी हरिजन बाल विद्यालय में शनिवार शाम कबड्डी प्रतियोगिता के दौरान नकाबपोश बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी। दो गोलियां पीठ में लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद विद्यालय परिसर में भगदड़ मच गई। वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर फरार हो गए।
दलन छपरा निवासी विनोद यादव के पुत्र 18 वर्षीय सोनू यादव शाम विद्यालय परिसर में आयोजित कबड्डी प्रतियोगिता देखने गया था। बताया जा रहा है कि वह बैठकर खेल देख रहा था। इसी दौरान पीछे से पहुंचे बदमाशों ने उस पर दो फायर किए। दोनों गोलियां उसकी पीठ में लगीं। गोली लगते ही सोनू जमीन पर गिर पड़ा।
गोली चलते ही मची अफरा-तफरी
गोली चलने की आवाज सुनते ही प्रतियोगिता देख रहे लोगों में अफरा-तफरी मच गई। लोग इधर-उधर भागने लगे। कुछ लोगों ने घायल युवक को संभाला और उसके स्वजन को सूचना दी। जानकारी मिलते ही स्वजन मौके पर पहुंचे। पूर्व प्रधान विद्यासागर यादव भी घटनास्थल पर पहुंचे।
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इसके बाद घायल सोनू को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सोनबरसा ले गए। सीएचसी सोनबरसा में चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद युवक की गंभीर हालत को देखते हुए उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। पुलिस ने घटनास्थल के आसपास मौजूद लोगों से पूछताछ की तथा वारदात से जुड़े साक्ष्य जुटाए। पुलिस हमलावरों की पहचान और गोलीकांड के कारणों का पता लगाने में जुटी है।