बलिया में कबड्डी प्रतियोगिता के दौरान नकाबपोश बदमाशों ने युवक को मारी गोली, हालत गंभीर

जागरण संवाददाता, बलिया। दोकटी थाना क्षेत्र के दलन छपरा गांव स्थित राजवंशी देवी हरिजन बाल विद्यालय में शनिवार शाम कबड्डी प्रतियोगिता के दौरान नकाबपोश बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी। दो गोलियां पीठ में लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद विद्यालय परिसर में भगदड़ मच गई। वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर फरार हो गए।

दलन छपरा निवासी विनोद यादव के पुत्र 18 वर्षीय सोनू यादव शाम विद्यालय परिसर में आयोजित कबड्डी प्रतियोगिता देखने गया था। बताया जा रहा है कि वह बैठकर खेल देख रहा था। इसी दौरान पीछे से पहुंचे बदमाशों ने उस पर दो फायर किए। दोनों गोलियां उसकी पीठ में लगीं। गोली लगते ही सोनू जमीन पर गिर पड़ा।