नैनीताल से जुड़े पंजाब, तेलंगाना, केरल और तमिलनाडु में हुई साइबर ठगी के तार, म्यूल खातों में पहुंचा पैसा

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। साइबर ठगी करने वाले गिरोह अब दूसरों के बैंक खातों को म्यूल अकाउंट के तौर पर इस्तेमाल कर ठगी की रकम खपा रहे हैं।

बनभूलपुरा पुलिस की जांच में ऐसा ही मामला सामने आया है। साइबर सेल से मिले संदिग्ध बैंक खाते की जांच में पंजाब, तेलंगाना, केरल और तमिलनाडु के लोगों की साइबर ठगी की शिकायतों से खाते का कनेक्शन मिला है।

चार शिकायतें पंजीकृत

पुलिस के अनुसार, संदिग्ध खाता संख्या 44287928647 एसबीआइ की नवीन मंडी शाखा में नाजिल पुत्र नन्हें, निवासी वार्ड नंबर 12 इंद्रानगर, बनभूलपुरा के नाम से संचालित है। एनसीआरपी पोर्टल पर इस खाते के विरुद्ध चार शिकायतें पंजीकृत मिलीं।