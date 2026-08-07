अल्मोड़ा में 'म्यूल अकाउंट' से दो दिन में एक करोड़ का संदिग्ध लेन-देन, साइबर ठगी का बड़ा खुलासा

जागरण संवाददाता, अल्मोड़ा। साइबर ठगी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक संदिग्ध ''म्यूल अकाउंट'' मामले में अज्ञात आरोपितों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।

साइबर सेल की जांच में सामने आया कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की अल्मोड़ा शाखा में इस एक खाते से महज दो दिनों के भीतर एक करोड़ रुपये से अधिक का संदिग्ध लेन-देन किया गया। वहीं इसी एकाउंट पर एनसीआरपी पोर्टल पर 16 शिकायतें भी दर्ज की गई हैं।

23 जून 2026 को खोला गया था खाता साइबर सेल से प्राप्त सूचना के आधार पर धारानौला चौकी प्रभारी ने बैंक खाते की जांच की। जांच में पता चला कि खाता हरीश सिंह बिष्ट निवासी देघाट, हाल निवासी दुगालखोला के नाम पर संचालित है। जो बीते 23 जून 2026 को खोला गया।