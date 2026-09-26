नैनीताल में विजिलेंस का बड़ा एक्शन, पटवारी 30 हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, नैनीताल। जिले के धारी तहसील में विजिलेंस की टीम ने पटवारी को तीस हजार की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा था। पटवारी ने एक ग्रामीण से जमीन की नापजोख के लिए रिश्वत की मांग की थी।

विभागीय टीम ने आरोपित के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया है। जिसके घर पर भी छापेमारी चल रही है। विजिलेंस निदेशक डा. वी मुरुगेशन ने ट्रेप टीम को नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है।

जानकारी के मुताबिक ग्राम मौड़ा तहसील धारी के एक ग्रामीण ने बीते दिनों 1064 पर फोन कर क्षेत्र के पटवारी द्वारा भूमि की नापजोख के एवज में रिश्वत मांगने की शिकायत की थी। विजिलेंस की टीम ने जब जांच पड़ताल की तो प्रथम दृष्टया आरोप सही पाये गए।