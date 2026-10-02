नैनीताल में शराब की दुकानों पर प्रशासन का शिकंजा, ओवररेटिंग पर बड़ी कार्रवाई

जागरण संवाददाता, नैनीताल। जिलाधिकारी नैनीताल ललित मोहन रयाल के निर्देश पर उपजिलाधिकारी धारी अनुराग आर्या के नेतृत्व में भवाली स्थित अंग्रेजी शराब की दुकान पर छापेमारी की गई।

छापेमारी के दौरान दुकान के निरीक्षण में शराब को निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत पर बेचे जाने की अनियमितता सामने आई। इसके अलावा दुकान पर रेट लिस्ट चस्पा नहीं की गई थी, जिससे ग्राहकों को निर्धारित मूल्य की जानकारी स्पष्ट रूप से उपलब्ध नहीं थी।

उपजिलाधिकारी द्वारा संबंधित संचालक को शराब की बिक्री निर्धारित मूल्य पर करने तथा दुकान पर मूल्य सूची स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने के निर्देश दिए गए हैं। ओवर रेटिंग पर लालकुआं में भी प्रशासन का शिकंजा, शराब की दुकान में पकड़ी पांच रुपये की ओवररेटिंग ओवर रेट में शराब बिक्री की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने गुरुवार देर रात लालकुआं और हल्दूचौड़ क्षेत्र की देसी एवं अंग्रेजी शराब की दुकानों में ताबड़तोड़ छापेमारी की। इस दौरान लालकुआं स्थित एक देसी शराब की दुकान में पांच रुपये की ओवररेटिंग पकड़ी गई।

प्रशासन ने दुकान के आवश्यक दस्तावेज कब्जे में लेकर मामले की विस्तृत रिपोर्ट जिलाधिकारी नैनीताल को भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गुरुवार रात करीब 9:30 बजे उप जिलाधिकारी लालकुआं रेखा कोहली और तहसीलदार ईश्वर सिंह भीमा के नेतृत्व में राजस्व विभाग की टीम ने लालकुआं एवं हल्दूचौड़ क्षेत्र की शराब की दुकानों पर अचानक छापेमारी की।

टीम ने दुकानों में पहुंचकर शराब के निर्धारित मूल्य, बिक्री संबंधी अभिलेख और अन्य दस्तावेजों की जांच की।

इस दौरान लालकुआं स्थित देसी शराब की दुकान पर प्रशासन की टीम ने ओवररेटिंग की जांच के लिए राजस्व विभाग के एक कर्मचारी को ग्राहक बनाकर शराब खरीदने भेजा।