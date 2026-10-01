बना रहे हैं अक्टूबर में नैनीताल आने का प्लान‌? तो पहले जान लें होटल्स की एडवांस बुकिंग का स्टेटस

जागरण संवादाता, नैनीताल। सरोवर नगरी में अक्टूबर के पहले वीकेंड पर सैलानियों की भारी भीड़ जुटने वाली है। नगर में औसतन 50 प्रतिशत कमरे एडवांस में और अधिकांश फुल टैरिफ में बुक हो चुके हैं।

होटल कारोबारियों समेत पर्यटन कारोबारी ऑटम सीजन का अच्छा चलने की उम्मीद जता रहे हैं। गांधी जयंती अवकाश से पर्यटकों का आना शुरू हो जाएगा।

कैंची धाम के कारण पहुंच रहे सैलानी

इस वर्ष लंबी बरसात के कारण ऑटम सीजन थोड़ा देर से शुरू हुआ है। मगर अक्टूबर माह सीजन चरम पर जाने की उम्मीद है। सीजन में सैलानियों के अधिक संख्या में पहुंचने का कारण कैंची धाम है।