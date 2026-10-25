अखिलेश यादव के बयान पर विधायक सुमित हृदयेश की कड़ी प्रतिक्रिया, 'यूपी को उत्तराखंड ने दिए तीन सीएम'

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। अखिलेश के बयान को लेकर विधायक सुमित हृदयेश ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सपा मुखिया को अपना संदर्भ और बात स्पष्ट करनी चाहिए। उत्तराखंड के करीब 60 लाख लोग देश और विदेश में रहते हैं।

भारतीय संविधान के तहत कोई भी नागरिक देश के किसी भी हिस्से में बस सकता है। सुमित ने कहा कि हेमवती नंदन बहुगुणा, नारायण दत्त तिवारी के बाद योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सीएम बने हैं। तीनों उत्तराखंड मूल के हैं।