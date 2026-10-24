अखिलेश यादव के बयान पर बोले हरीश रावत, टिप्पणी करते समय उनके मानस पटल पर आ गया होगा योगी आदित्यनाथ का चित्र

राज्य ब्यूरो, जागरण देहरादून। सपा नेता अखिलेश यादव की उत्तराखंडियों को घुसपैठिया बताने संबंधी टिप्पणी पर कांग्रेस ने सधी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि देश में कहीं कोई घुसपैठिया नहीं है।

भारत का प्रत्येक नागरिक देश के किसी भी राज्य में रहने को स्वतंत्र है। गोदियाल ने कहा कि उन्हें ऐसा लगता है कि अखिलेश ने मजाकिया अंदाज में अपनी पत्नी के लिए यह टिप्पणी की होगी, जो कि उत्तराखंड से ही हैं।

वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अखिलेश यादव की टिप्पणी को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट में हरदा ने कहा कि टिप्पणी करते वक्त अखिलेश के मानस पटल पर योगी आदित्यानाथ का चित्र रहा होगा।