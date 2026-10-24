चकराता ऑडियो प्रकरण पर सीएम धामी का कड़ा रुख, जांच के आदेश

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इंटरनेट मीडिया पर वायरल चकाराता के विधायक प्रीतम सिंह के भाई व पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष चमन सिंह और राजपाल सिंह से जुड़े ऑडियो में धमकी देने और अभद्र भाषा के इस्तेमाल के आरोपों को गंभीरता से लिया है।

मुख्यमंत्री ने पीड़ित बालक राम की बेटी दीक्षा से फोन पर बात कर पूरे प्रकरण की जानकारी ली। उन्होंने पीड़ित परिवार को हरसंभव सहयोग देने के साथ सुरक्षा और न्याय का भरोसा दिलाया। साथ ही उन्होंने एसएसपी देहरादून परमेंद्र डोभाल को मामले की जांच के निर्देश दिए हैं।