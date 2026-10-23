देहरादून के पटेलनगर में देह व्यापार का भंडाफोड़, चार गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, देहरादून। पटेलनगर क्षेत्र में किराए के कमरे में चल रहे देह व्यापार के धंधे का दून पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पटेलनगर कोतवाली पुलिस ने संस्कृति लोक कालोनी स्थित एक मकान में छापा मारकर देह व्यापार संचालित करने वाली महिला समेत चार आरोपितों को गिरफ्तार किया है।

मौके से पुलिस को आपत्तिजनक सामग्री, दवाइयां और 3500 रुपये नकद बरामद हुए हैं। पुलिस के अनुसार, मुख्य आरोपित महिला व्हाट्सएप के माध्यम से ग्राहकों से संपर्क करती थी और उन्हें महिलाओं की फोटो भेजकर उनकी पसंद के अनुसार कमरे में बुलाती थी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) देहरादून प्रमेन्द्र डोबाल ने बताया कि कोतवाली पटेलनगर के प्रभारी निरीक्षक नरेश राठौड़ को सूचना मिली कि संस्कृति लोक कालोनी में किराए का कमरा लेकर देह व्यापार कराया जा रहा है। पुलिस टीम ने मकान में दबिश दी।

दो कमरों में मिलीं महिलाएं

एसएसपी के अनुसार दबिश के दौरान मकान के एक कमरे में एक महिला और एक पुरुष आपत्तिजनक स्थिति में मिले, जबकि दूसरे कमरे में दो अन्य महिलाएं मौजूद थीं। मौके से आपत्तिजनक सामग्री और नकदी भी बरामद की गई।