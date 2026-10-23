देहरादून में डेंगू और चिकनगुनिया का प्रकोप बढ़ा 18 नए मामले सामने आए

जागरण संवाददाता, देहरादून। जिले में डेंगू के साथ चिकनगुनिया के मामले भी बढ़ रहे हैं। शुक्रवार को डेंगू के आठ और चिकनगुनिया के 10 नए मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई है। डेंगू के कुल मामले 356 और चिकनगुनिया के 237 तक पहुंच गए हैं।

स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, डेंगू के नये मरीजों में दो देहरादून और छह अन्य क्षेत्रों के निवासी हैं। जिले में अब तक मिले 356 मरीजों में 167 देहरादून और 189 अन्य क्षेत्रों के हैं। वर्तमान में 23 मरीज विभिन्न अस्पतालों में भर्ती हैं।