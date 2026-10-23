मुख्यमंत्री धामी ने दलेर मेहंदी से फोन पर की बातचीत, नरेंद्रनगर घटनाक्रम पर हुई चर्चा

राज्य ब्यूरो, जागरण देहरादून। नरेंद्रनगर में कुंजापुरी मेले के दौरान हुए घटनाक्रम के आलोक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार दूसरे दिन भी सक्रिय रहे। बीते दिवस उन्होंने प्रसिद्ध पंजाबी गायक दलेर मेहंदी के भाई मीका सिंह से बात की थी और शुक्रवार को दलेर मेहंदी से फोन पर बातचीत कर उनकी कुशलक्षेम जानी।

इस दौरान नरेंद्रनगर के घटनाक्रम को लेकर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने देवभूमि उत्तराखंड की अतिथि सत्कार की परंपरा का उल्लेख करते हुए आपसी संवाद, सौहार्द और सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ने पर जोर दिया।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड ‘अतिथि देवो भव:’ की समृद्ध परंपरा का संवाहक है। राज्य की लोकसंस्कृति, आत्मीय आतिथ्य और आपसी सद्भाव की भावना ही देवभूमि की विशिष्ट पहचान है।

यहां कला, संस्कृति और कलाकारों का सदैव स्वागत एवं सम्मान किया जाता रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की सांस्कृतिक परंपराएं सभी के प्रति सम्मान और आत्मीयता का संदेश देती हैं।

मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि विगत दिनों हुए घटनाक्रम को पीछे छोड़ते हुए आपसी संवाद और सौहार्द की भावना के साथ आगे बढ़ने का प्रयास किया जाना चाहिए।

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