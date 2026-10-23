चकराता की दुल्हन ने लगाई सड़क की गुहार, सीएम धामी ने दे दिए आदेश... बोली- 'अभी नहीं दूंगी धन्यवाद' 

संवाद सहयोगी, विकासनगर। बुल्हाड़ से उदांवा गांव बारात लेकर पैदल पहुंची दुल्हन शर्मीला ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से उनकी अपील का संज्ञान लेने पर आभार जताया है, लेकिन सीएम को असली धन्यवाद सड़क निर्माण कार्य शुरू होने पर ही देंगी।

उन्होंने कहा कि उदांवा गांव की सड़क निर्माण को लेकर पूर्व में भी कई बार आश्वासन मिल चुके है, लेकिन अब तक धरातल पर काम शुरू नहीं हो सका है। बताया कब करेंगी धन्यवाद दुल्हन शर्मीला ने कहा कि वह मुख्यमंत्री का वास्तविक धन्यवाद तभी करेंगी, जब उदावा गांव के लिए सड़क निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस बार शासन स्तर से मिले निर्देश के बाद सड़क निर्माण की दिशा में ठोस कार्रवाई होगी।