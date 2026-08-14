Mallikarjun Shuddhikaran Controversy: जिस मैदान की देश भर में चर्चा, उस पर नशेड़ियों-गंदगी का कब्जा

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। कुमाऊं के प्रवेशद्वार हल्द्वानी के मुख्य बाजार से जुड़ा 150 साल से ज्यादा पुराना रामलीला मैदान इस समय पूरे देश में चर्चा का विषय बन चुका है।

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की रैली के बाद एक संगठन की ओर से आयोजित शुद्धिकरण कार्यक्रम के बाद गुरुवार को राज्यसभा में भी इस ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व से जुड़ी जगह का नाम सुनाई दिया।

जिसके बाद हल्द्वानी से बाहर के लोग भी इंटरनेट मीडिया पर रामलीला मैदान को सर्च करने लग गए। लेकिन हैरानी और चिंता की बात यह है कि सत्ता औैर विपक्ष जिस मैदान के नाम पर आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति में जुटे हैं। उस पर नशेड़ियों और गंदगी का कब्जा हो चुका है। लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं।

रामलीला मैदान पहुंची जागरण टीम रामलीला मैदान से शुरू हुई राजनीतिक बहस के बाद गुरुवार दोपहर जागरण टीम रामलीला मैदान पहुंची थी। मुख्य कक्ष में बीएलओ एसआइआर से जुटे काम मेे जुटे थे। पार्किंग से जुड़े लोग गाड़ियां खड़ी कराने के नाम पर पर्ची काटते नजर आए। लेकिन अलग-अलग हिस्सों पर नजर दौड़ाने पर पता चला कि हल्द्वानी में रामलीला मंचन की जिस मैदान से कभी शुरूआत हुई थी।

वह बदहाली के आंसू रो रहा। नशेड़ियों के इस्तेमाल किए गए सीरिंज और दवा से जुड़ी शीशीयां इधर-उधर बिखरी पड़ी थी। कहीं शराब तो कहीं बीयर की खाली बोतलें और पीने के बाद फेंके गए गिलास नजर आए। इसके अलावा गंदगी के ढेर भी देखने को मिले। वहीं, पूर्व में रामलीला कमेटी को लेकर उठे विवाद के बाद से रिसीवर के तौर पर प्रशासन रामलीला मैदान की जिम्मेदारी संभाल रहा है।