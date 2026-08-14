Mallikarjun Shuddhikaran Controversy: उत्तराखंड में आक्रामक हुई कांग्रेस, पीएम मोदी-सीएम धामी से जवाब मांगा

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। Haldwani Ramlila Ground purification news: रामलीला मैदान में आठ अगस्त को विजय शंखनाद रैली के दो दिन बाद हुए शुद्धीकरण हवन कार्यक्रम को गुरुवार को राज्यसभा में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने सदन में उठाया तो राजनीति गर्मा गई। अब उत्तराखंड कांग्रेस भी आक्रामक भूमिका में आ गई है।

प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने भाजपा को सवालों के घेरे में खड़े करते हुए कहा कि शुद्धीकरण कार्यक्रम से भाजपा की संकीर्ण और दलित विरोधी मानसिकता सामने आ चुकी है। पीएम मोदी और सीएम धामी से जवाब मांगते हुए वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि जातिवादी मानसिकता के विरुद्ध् कांग्रेस सड़क से संसद तक लड़ाई जारी रखेगी।

हल्द्वानी में थी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खरगे की रैली आठ अगस्त को रामलीला मैदान में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खरगे की रैली थी। आयोजन के बाद इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित वीडियो को लेकर भाजपा ने आरोप लगाया कि कार्यक्रम के दौरान मुस्लिम समर्थित धार्मिक नारेबाजी की गई। जबकि कांग्रेस ने वीडियो से एआई से तैयार बताते हुए पुलिस बहुद्देश्यीय भवन का घेराव कर अफवाह फैलाने वालों पर प्राथमिकी दर्ज करने की मांग कर डाली।

वहीं, दस अगस्त को श्री राम सेना धर्मार्थ सेवा न्यास नाम के संगठन ने रामलीला मैदान में हवन कार्यक्रम करते हुए कहा कि यह स्थान धार्मिक कार्यों के संचालन से जुड़ा है। हिंदू आस्था का अपमान करने वाले लोग कांग्रेस के मंच पर थे। इसलिए शुद्धीकरण हवन किया गया।

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दून में राहुल गांधी के ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम और हल्द्वानी में खरगे की रैली को विफल करने के प्रशासन और सत्ता से जुड़े लोगों ने हरसंभव प्रयास किए थे। लेकिन कांग्रेस को मिले जनसमर्थन की वजह से यह संभव नहीं हो सका। वहीं, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि शुद्धीकरण कार्यक्रम ने पूरे उत्तराखंड को शर्मसार किया है। राज्य के अनुसूचित वर्ग के लोगों की इस नफरती चेहरे को पहचानना होगा।