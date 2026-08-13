रेखा आर्य ने मल्लिकार्जुन खरगे पर किया पलटवार, बोलीं- उनके आरोप सफेद झूठ, देवभूमि को बांटने की कोशिश

राज्य ब्यूरो, देहरादून। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की ओर से हल्द्वानी घटनाक्रम को लेकर लगाए गए आरोपों पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने बड़ा पलटवार किया।

उन्होंने खरगे के आरोपों को ‘सफेद झूठ’ बताते हुए कहा कि संसद में गलत तथ्यों के जरिये देवभूमि की छवि खराब करने और समाज को बांटने का प्रयास किया गया है। रेखा आर्य ने कहा कि हल्द्वानी में रैली से दो दिन पहले हुए कथित धार्मिक कार्यक्रम से भाजपा अथवा सरकार का कोई लेना-देना नहीं था।

संबंधित संस्था ने भी कार्यक्रम का उद्देश्य उसी समय स्पष्ट कर दिया था। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस अपनी फ्लॉप रैली और प्रदेश कांग्रेस नेताओं की कथित अराजकता से ध्यान भटकाने के लिए जातिवादी राजनीति का सहारा ले रही है। उनके अनुसार, रैली में अपेक्षित संख्या नहीं जुटने के बाद कांग्रेस नेताओं ने प्रशासनिक कार्यालयों में जाकर अभद्रता और अराजकता की, जिसकी जनता के बीच फजीहत हुई।

अब इसी से बचने के लिए नया मुद्दा खड़ा किया जा रहा है। रेखा आर्य ने कहा कि संभव है खड़गे को प्रदेश कांग्रेस नेताओं ने गलत जानकारी दी हो, लेकिन यदि उन्होंने जानबूझकर संसद में गलत तथ्य रखे हैं तो यह और भी दुर्भाग्यपूर्ण है।

उन्होंने कहा कि राजनीति के लिए समाज में विभाजन पैदा करने की कोशिश देवभूमि की समावेशी संस्कृति के हित में नहीं है। उन्होंने विश्वास जताया कि जनता कांग्रेस की इस कथित विभाजनकारी राजनीति को नकारते हुए 2027 में भाजपा के पक्ष में जनादेश देगी।