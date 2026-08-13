15 अगस्त पर उत्तराखंड में कैसा रहेगा मौसम? 14 से 17 तक भारी बारिश की चेतावनी, सभी जिलों में अलर्ट

जागरण संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड में आने वाले दिनों में तेज बारिश का दौर जारी रहने वाला है। मौसम विभाग ने 14 से 17 अगस्त तक भारी से बहुत भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की है।

वहीं इसी चेतावनी के मद्देनजर राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र द्वारा सभी जिलों को आवश्यक सावधानियां एवं तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। संबंधित अधिकारियों को सतर्क रहने तथा किसी भी आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।