गोरखपुर में झमाझम बारिश से गर्मी से राहत, जलजमाव से शहर में लगा जाम

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। गोरखपुर में गुरुवार दोपहर अचानक मौसम का मिजाज बदला और झमाझम बारिश शुरू हो गई। तेज बारिश से शहर के लोगों को उमस और गर्मी से बड़ी राहत मिली। कई दिनों से गर्मी से परेशान लोग बारिश का इंतजार कर रहे थे। बारिश शुरू होते ही मौसम सुहाना हो गया और तापमान में भी गिरावट महसूस की गई।

दोपहर में हुई तेज बारिश से कुछ ही देर में शहर की सड़कें पानी से लबालब हो गईं। कई प्रमुख मार्गों और निचले इलाकों में जलजमाव की स्थिति बन गई। सड़क पर पानी भरने के कारण वाहन चालकों को काफी परेशानी हुई। कई जगहों पर पानी के बीच से होकर वाहनों को गुजरना पड़ा।

बारिश के कारण शहर में यातायात व्यवस्था भी प्रभावित हुई। सड़कों पर पानी भरने और वाहनों की रफ्तार धीमी होने से कई जगहों पर जाम लग गया। प्रमुख मार्गों पर वाहन रेंगते नजर आए। बारिश के बीच जाम में फंसे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा।

जलजमाव से लोग हुए परेशान हालांकि, तेज बारिश से गर्मी और उमस से परेशान लोगों के चेहरे पर राहत नजर आई। बारिश के बाद हवा में ठंडक घुल गई। मौसम सुहाना होने से लोगों ने राहत की सांस ली। लंबे समय से गर्मी से परेशान लोगों के लिए बारिश राहत लेकर आई, लेकिन जलजमाव ने शहर की यातायात व्यवस्था की मुश्किलें बढ़ा दीं।

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शहर में कई जगहों पर सड़क किनारे और आसपास के इलाकों में पानी जमा हो गया। बारिश का पानी निकलने में समय लगने के कारण लोगों को आने-जाने में दिक्कत हुई। दोपहिया वाहन चालकों को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा।

बारिश के दौरान बाजारों और प्रमुख चौराहों पर भी आवाजाही प्रभावित हुई। कई लोग बारिश से बचने के लिए दुकानों और अन्य स्थानों पर रुक गए। वहीं, जरूरी काम से निकले लोग पानी और जाम के बीच अपने गंतव्य तक पहुंचने की कोशिश करते नजर आए।