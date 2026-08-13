गोरखपुरवासियों को अक्टूबर तक करना होगा इंतजार, डामर की मार से थमी रामगढ़ताल रिंग रोड की स्पीड

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। स्मार्टव्हील शोरूम से सहारा एस्टेट तक प्रस्तावित रामगढ़ताल रिंग रोड की रफ्तार पर डामर की बढ़ी कीमत भारी पड़ रही है। 26.64 करोड़ रुपये की लागत से बन रही 4.2 किलोमीटर लंबी डबल लेन सड़क को मई में पूरा किया जाना था, लेकिन तय समय बीतने के बाद भी निर्माण अधूरा है। अब इसके पूरा होने की समयसीमा अक्टूबर तक बढ़ाई गई है। सड़क की मौजूदा भौतिक प्रगति करीब 55 प्रतिशत बताई जा रही है।

निर्माण एजेंसी ने गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) को पत्र भेजकर बिटुमिन यानी डामर की कीमत में बढ़ोतरी के मद्देनजर मूल्य समायोजन की मांग की है। पश्चिमी एशिया में तनाव और युद्ध के चलते बिटुमिन के दाम में हुई वृद्धि को देखते हुए सरकार ने सड़क निर्माण में इस्तेमाल होने वाले डामर के मूल्य समायोजन की अवधि 30 सितंबर तक बढ़ाई है। इस समायोजन से सरकार पर प्रति टन करीब 2600 रुपये का भार आ रहा है। इसी वजह से सड़क की डीबीएम और बीसी परत का काम आगे नहीं बढ़ सका है।



बेस तैयार, लेकिन ऊपरी परत और अन्य काम पीछे

4200 मीटर सड़क के लिए मिट्टी भराई, जीएसबी और डब्ल्यूएमएम का काम करीब 95 प्रतिशत पूरा हो चुका है। इसके बावजूद डामर की परत, फुटपाथ और कलवर्ट निर्माण की प्रगति कम है। सात कलवर्ट में अभी केवल दो का निर्माण पूरा हुआ है। सड़क के किनारे लगाए जाने वाले 180 डेकारेटिव पोल में भी अब तक 84 ही लग पाए हैं।